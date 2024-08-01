Про це повідомили в пресслужбі відомства в середу, 31 липня.

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У Румунії виявили уламки "Шахедів"

Усі райони, де повідомлялося про можливість падіння фрагментів дронів, обстежено. Наразі ідентифіковано елементи в околицях населених пунктів Плауру і Періправа округу Тулча. У середу, 31 липня, елементи безпілотників також було підтверджено в районі Чаталкіой повіту Тулча,

– ідеться в заяві Міноборони Румунії.

В оборонному відомстві підкреслили, що "запроваджено стандартні оперативні процедури для таких ситуацій".

Румунська сторона зазначила, що "всі місця, визначені як зони події, знаходяться за межами населених пунктів, і люди чи елементи інфраструктури не постраждали".

Крім того, в Міноборони Румунії заявили, що в режимі реального часу інформують союзницькі структури щодо ситуації, спричинені даними атаками.

"Ми також повторюємо рішуче засудження нападів, здійснених Росією на деякі цілі та елементи української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права", – резюмували там.