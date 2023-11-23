Как украинские бойцы сбивают "Шахеды": в ВСУ показали мощную работу защитников неба

Российские военные 22 ноября атаковали Украину с помощью 14 "Шахедов". Украинские военные отбили атаку оккупантов, обезвредив все дроны-камикадзе.

Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук показал боевую работу украинских защитников неба. На кадрах, опубликованных Олещуком, украинские бойцы сбивают "Шахед".

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Олещук показал боевую работу украинских защитников во время атаки "Шахедов"

"Поражены все 14 ударных БПЛА! Хорошая работа!", – написал Олещук.

Боевая работа украинских военных во время атаки "Шахедов": смотрите видео

Больше деталей об атаке россиян

С вечера 21 ноября до 3 ночи 22 ноября россияне атаковали Украину с юго-восточного направления с помощью 14 "Шахедов" и крылатой ракетой Х-22 – с самолета Ту22М3 с этого же направления.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск и Нацгвардии уничтожены все 14 вражеских беспилотников.

К отражению атаки были привлечены подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения в пределах Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели, упала в Запорожской области на открытой местности, взрывной волной повреждены частные дома граждан.

Почему Россия атакует "Шахедами"

Россия уже более двух месяцев воздерживается от применения против Украины крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и Х-555.

В Минобороны Британии заявляют, что Россия накопила значительные запасы крылатых ракет в преддверии зимы. По мнению британских разведчиков, россияне одновременно формируют боевое пространство перед потенциальной зимней кампанией против энергоинфраструктуры Украины.

Для этого россияне используют "Шахеды", чтобы прощупать ПВО Украины.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат тоже заявлял, что Россия с помощью дронов прощупывает противовоздушную оборону Украины и ищет слабые места в системе ПВО.