Атака "Шахедов" на Одесщину, мощные взрывы в России: хронология 561 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится уже более полутора лет. Силы обороны наступают и ликвидируют захватчиков для деоккупации родной земли. Агрессор продолжает тактику террора.

О главных новостях за 7 сентября, новых военных преступлениях окупантов, успехах ВСУ и ситуации на международной арене в 561 день полномасштабной войны пишет 24 Канал.

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Российские пропагандисты закричали, что якобы "сбили беспилотник" в Раменском Московской области - недалеко от международного аэропорта "Жуковский". В общем, вроде бы было 3 "дроны" – два летели на Ростов, а один – на Москву.Захватчики давят на людей во временно оккупированном Энергодаре не только психологически. Украинцев забирают в застенки из-за того, что у них нет российских паспортов. Об этом 24 канала рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. Он отметил, что застенков очень много.РосСМИ сообщили о взрывах возле штаба Южного военного округа в центре Ростова на улице Пушкинской. Также писали, что там якобы загорелся автомобиль. Кроме того, над Ростовом поднялся дым и возник пожар.Глава МВД рассказал о жертвах в результате ракетного удара по Константиновке. Самому младшему погибшему 18 лет, самому старшему – 83. Это то, что удалось идентифицировать. Некоторые тела убитых оккупантами людей очень изуродованы. Поэтому назначили ДНК-экспертизу.Местные телеграм-каналы писали о взрывах в районе Измаила и Килии. Предварительно, иранские "Шахеды" снова двигались в сторону портов на Дунае.Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил о работе ПВО и других подразделений в Измаильском районе.Сумская ОВА отметила, что работает ПВО."Кибер Сопротивление" и InformNapalm обнародовали уникальные материалы. Они доказывают, что Россия привлекла к захватнической войне против Украины 198 боевиков с гражданством Кубы. Оккупанты вербовали их, подготавливали и даже перемещали в Россию. Речь идет о целях подразделений кубинских наемников.Восточные регионы – угроза применения баллистического вооружения.Сумская область – ракетная опасность.СМИ сообщили о взрывах в Сумах. Объявлена тревога.Дроны в направлении Одесщины над акваторией Черного моря.В Воздушных силах предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Херсонской области.