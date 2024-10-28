В Житомирской области вспыхнул пожар из-за обломков "Шахеда": в ОВА рассказали о последствиях

В ночь на 28 октября российские войска в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. Под вражеским ударом оказалась в том числе Житомирская область.

О последствиях атаки рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко. Воздушная тревога в области была объявлена в 00:15 и по состоянию на девять утра продолжается уже более 8 часов.

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Российские "Шахеды" атаковали Житомирскую область

Виталий Бунечко сообщил, что из-за падения обломков вражеского беспилотника возник пожар в частном владении в одном из населенных пунктов Житомирского района.

Там загорелся деревянный жилой дом, огонь от которого перекинулся на шлакоблочную хозяйственную постройку. По словам ГСЧС, огонь уничтожил дом и кровлю сооружения.

Благодаря эффективным действиям ГСЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет,

– написал Виталий Бунечко.

Глава Житомирской ОВА также поблагодарил силы ПВО и спасателей за профессионализм и постоянную готовность к выполнению боевых задач.

Ночью "Шахеды" атаковали Житомирскую область / Фото: ГСЧС Житомирщины

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Этой ночью под ударом вражеских беспилотников оказалась также Киевская область. В ОВА сообщили, что попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Однако в одном из районов области упали обломки, которые повредили один частный дом.