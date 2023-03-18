Запустили дроны из 2 направлений: в Воздушных силах рассказали детали о ночной атаке "Шахидами"

В ночь на 18 марта во многих регионах было "горячо". Российские войска выпустили по Украине 16 БПЛА "Шахид".

В эфире новостного телемарафона Представитель Воздушных сил ВСУ рассказал, что во время этой атаки работали 3 воздушных командования: западные, центральные и восточные. Об этом пишет 24 Канал.

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Ситуация была непростая

Враг запустил дроны-камикадзе по Украине около 9 вечера. К сожалению, защитникам удалось сбить не все цели. Юрий Игнат уточнил, что ситуация была непростая – "Шахиды" ночью тяжело сбивать силами мобильных огневых групп, потому что нет визуальной привязки.

В то время огневые средства, которые имеют радиолокационные средства для выявления целей, в частности истребительная авиация, эффективнее работают по "Шахидам" в темное время суток.

Россияне выпустили дроны по 2 направлениям: откуда именно

По словам Игната, чаще всего россияне запускают "Шахиды" с восточного побережья Азовского моря. Оттуда "Шахиды" через море заходят на оккупированные территории и идут дальше по своему направлению.

Однако 17 марта россияне выпустили дроны-камикадзе по двум направлениям одновременно. Кроме Азовского моря дроны были выпущены из Брянской области, чтобы атаковать именно Киевскую область западные регионы Украины.

Редко, но пускают уже и по двум направлениям,

– уточнил Юрий Игнат.

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