Демонстрация хилой российской силы, - Братчук о ночной атаке "Шахидами" по Одесщине

Ночью 19 апреля россияне в очередной раз атаковали Одесщину иранскими дронами-камикадзе. Было выпущено 12 "Шахидов", 10 из которых удалось сбить.

К сожалению, есть два попадания. Возник пожар, который был локализован ГСЧС. Об этом 24 Каналу сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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"Тактика террористов не меняется – они бьют по местам, где могут находиться люди. К счастью, ночью никто не пострадал. Это – главное достижение", – подчеркнул Братчук.

Враг открывает курортный сезон

Спикер ОВА отметил, что на Одесщину достаточно давно не было атак, поэтому все понимали – враг к чему-то готовится. Прогнозы осущиствились, но главное, что наши силы ПВО и другие подразделения отработали достаточно эффективно и эффективно.

Один из объектов, в который попали россияне – это детский комплекс отдыха. Российские террористы четко понимали, что там могло находиться гражданское население.

Таким образом открывает курортный сезон. "Естественно, его не будет. Но мы видим, что такое открытие сезона по российскому принципу. Мы понимаем, в каком состоянии санатории еще советских времен в России,

– отметил спикер Одесской ОВА.

Они пытаются так же сделать и в Украине. Более того, им абсолютно все равно, если при этом убьют ни в чем не виновных людей.

Россияне надеются на шантаж

Известно, что Россия продолжает блокировать "зерновое соглашение". В Босфоре сформировалась огромная очередь из около полусотни кораблей, направляющихся в порты Одесщины. При этом они работают, хоть и в ограниченном режиме. Те производственные задачи, которые можно выполнять, выполняются.

Это неуправляемое оружие России. Более того, можно предположить, что ночные атаки и уничтожение мирных объектов – это демонстрация российской слабой силы. Они показывают свое присутствие, чтобы потом шантажировать в рамках "зернового соглашения" и Украину, и Турцию, и ООН.

– предполагает Братчук.

Поэтому между активизацией применения "Шахидов" и блокировкой "зернового соглашения", убежден он, есть определенная связь. "Думаю, именно эти карты Россия будет преподавать во время переговоров с Турцией и ООН", – подытожил Сергей Братчук.

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