Оккупанты ударили "Шахидами" по Днепропетровщине: из-за обломков выбило окна в домах

Россияне продолжают терроризировать украинцев дронами-камикадзе. Посреди ночи враг запустил "Шахиды" на Днепропетровщину. Что известно об атаке иранскими "мопедами".

Ситуацию в регионе прокомментировал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что российские агрессоры направили в область своих беспилотников.

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Уничтожили все 4 "Шахиды"

Отлично сработали наши стражи неба. Военные из воздушного командования "Восток" приземлили все четыре "Шахиды",

– отметил он.

По словам главы ОВА, обломки сбитых иранских "мопедов" упали в Синельниковском районе. В результате выбило окна в 5 частных домах. Кроме того, повреждения получили два хозяйственных сооружения, а также линия электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, этой ночью россияне обстреливали Марганецкую общину Никопольского района. Враг выпустил полтора десятка снарядов из РСЗО "Град". Там тоже обошлось без пострадавших. Что касается последствий обстрелов, то их уточняют.

Заметим, что предыдущая ночь была неспокойной для жителей Днепропетровской области. Тогда враг также использовал для атаки дроны-камикадзе.

Атака "Шахидами" 5 мая: что известно

Об атаке по региону рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Он отметил, что нашим защитникам удалось ликвидировать два дрона-камикадзе над областью.

Параллельно с "Шахидами" россияне используют тяжелую артиллерию. По словам Лукашука, оккупанты и тогда обстреляли Никополь. В результате этого разрушениям подверглись 10 частных домов, хозяйственное сооружение, а также электросети. Тогда тоже обошлось без пострадавших.

Добавим, что накануне стало известно, что во время атаки в ночь на 4 мая враг мог атаковать Украину ракетой "Кинжал". Соответствующую информацию распространили ресурс Defence Express и Киевская городская военная администрация. Они же заявили, что нашей ПВО даже удалось сбить баллистическую ракету.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат дал комментарий Суспильному. Он отметил, что угроза атаки баллистики той ночью была, но пусков ракет не фиксировали. Поэтому за дополнительными комментариями в пресс-службе ведомства предложили обратиться к первоисточникам, распространившим информацию о якобы первом сбивании баллистики в небе над Украиной.