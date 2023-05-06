Ситуацію в регіоні прокоментував глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він зазначив, що російські агресори спрямували на область свої безпілотники.

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Знищили всі 4 "Шахіди"

Відмінно спрацювали наші вартові неба. Військові з повітряного командування "Схід" приземлили всі чотири "Шахіди",

– зазначив він.

За словами глави ОВА, уламки збитих іранських "мопедів" упали у Синельниківському районі. Внаслідок цього вибило вікна у 5 приватних будинках. Крім того, пошкоджень зазнали дві господарські споруди, а також лінія електропередач. На щастя, минулося без постраждалих.

Крім того, цієї ночі росіяни обстрілювали Марганецьку громаду Нікопольського району. Ворог випустив півтора десятка снарядів з РСЗВ "Град". Там теж минулося без постраждалих. Що стосується наслідків обстрілу, то їх уточнюють.

Зауважимо, що попередня ніч також була неспокійною для мешканців Дніпропетровської області. Тоді ворог також використовував для атаки дрони-камікадзе.

Атака "Шахідами" 5 травня: що відомо

Про атаку по регіону розповів глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Він зауважив, що нашим захисникам вдалося ліквідувати два дрони-камікадзе над областю.

Паралельно з "Шахідами" росіяни використовують важку артилерію. За словами Лукашука, окупанти і тоді обстріляли Нікополь. Внаслідок цього руйнувань зазнали 10 приватних будинків, господарська споруда, а також електромережі. Тоді теж минулося без постраждалих.