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24 Канал Новости Украины Россия снова терроризирует Украину: в небе – ударные БпЛА, в том числе реактивные
13 июня, 22:24
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Обновлено - 22:26, 13 июня

Россия снова терроризирует Украину: в небе – ударные БпЛА, в том числе реактивные

София Рожик

Армия страны-террористки вечером 13 июня вновь запустила свои ударные беспилотники по Украине. Военно-воздушные силы предупредили об опасности ряд регионов.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.

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Куда летят вражеские цели?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

22:46, 13 июня

Полтавская область: БПЛА к северо-востоку от Диканьки, курс – юго-восточный.

22:41, 13 июня

Повторные запуски КАБ в восточной части Днепропетровской и Донецкой областей!

22:40, 13 июня

БПЛА в направлении Днепра с юго-востока.

22:39, 13 июня

Реактивный БПЛА в направлении Харькова с северо-востока.

22:31, 13 июня

Днепропетровская область: БПЛА в направлении Синельникового.

22:27, 13 июня

Реактивный БПЛА в Харьковской области пролетел мимо Золочева в направлении Прудянки.

22:26, 13 июня

Вылеты КАБ в восточную часть Харьковской области.

22:23, 13 июня

БПЛА в Полтавской области в направлении Опишни.

22:13, 13 июня

Житомирская область: БПЛА над/мимо Чоповичей в юго-западном направлении.

22:12, 13 июня

Днепропетровская область: БПЛА, направляющийся на Павлоград с юго-востока;

Сумская область: реактивный БПЛА в направлении Тростянца.

22:05, 13 июня

КАБы на восток Днепропетровской области!

22:01, 13 июня

БПЛА в Киевской области пролетел мимо Иванкова в направлении Житомирской области.

21:52, 13 июня

Реактивный БПЛА с севера, направляется в Путивль.

21:51, 13 июня

БПЛА с севера на Конотоп.

21:48, 13 июня

Реактивный БПЛА вдоль границы с Беларусью от севера Черниговской области до севера Киевской области.

21:44, 13 июня

Реактивный БПЛА в Черниговской области, летящий с севера в направлении Шостки.