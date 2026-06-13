Россия снова терроризирует Украину: в небе – ударные БпЛА, в том числе реактивные
Армия страны-террористки вечером 13 июня вновь запустила свои ударные беспилотники по Украине. Военно-воздушные силы предупредили об опасности ряд регионов.
Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.
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Куда летят вражеские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Полтавская область: БПЛА к северо-востоку от Диканьки, курс – юго-восточный. Повторные запуски КАБ в восточной части Днепропетровской и Донецкой областей! БПЛА в направлении Днепра с юго-востока. Реактивный БПЛА в направлении Харькова с северо-востока. Днепропетровская область: БПЛА в направлении Синельникового. Реактивный БПЛА в Харьковской области пролетел мимо Золочева в направлении Прудянки. Вылеты КАБ в восточную часть Харьковской области. БПЛА в Полтавской области в направлении Опишни. Житомирская область: БПЛА над/мимо Чоповичей в юго-западном направлении. Днепропетровская область: БПЛА, направляющийся на Павлоград с юго-востока; Сумская область: реактивный БПЛА в направлении Тростянца. КАБы на восток Днепропетровской области! БПЛА в Киевской области пролетел мимо Иванкова в направлении Житомирской области. Реактивный БПЛА с севера, направляется в Путивль. БПЛА с севера на Конотоп. Реактивный БПЛА вдоль границы с Беларусью от севера Черниговской области до севера Киевской области. Реактивный БПЛА в Черниговской области, летящий с севера в направлении Шостки.
Полтавская область: БПЛА к северо-востоку от Диканьки, курс – юго-восточный.
Повторные запуски КАБ в восточной части Днепропетровской и Донецкой областей!
БПЛА в направлении Днепра с юго-востока.
Реактивный БПЛА в направлении Харькова с северо-востока.
Днепропетровская область: БПЛА в направлении Синельникового.
Реактивный БПЛА в Харьковской области пролетел мимо Золочева в направлении Прудянки.
Вылеты КАБ в восточную часть Харьковской области.
БПЛА в Полтавской области в направлении Опишни.
Житомирская область: БПЛА над/мимо Чоповичей в юго-западном направлении.
Днепропетровская область: БПЛА, направляющийся на Павлоград с юго-востока;
Сумская область: реактивный БПЛА в направлении Тростянца.
КАБы на восток Днепропетровской области!
БПЛА в Киевской области пролетел мимо Иванкова в направлении Житомирской области.
Реактивный БПЛА с севера, направляется в Путивль.
БПЛА с севера на Конотоп.
Реактивный БПЛА вдоль границы с Беларусью от севера Черниговской области до севера Киевской области.
Реактивный БПЛА в Черниговской области, летящий с севера в направлении Шостки.