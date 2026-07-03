3 июля, 20:12
"Шахеды" снова в небе над Украиной: где есть угроза удара
Армия страны-террористки вечером 3 июля вновь запустила свои ударные беспилотники по Украине. Военно-воздушные силы предупредили о опасности ряд регионов.
Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал отслеживает передвижения российских БПЛА.
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Куда летят вражеские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте