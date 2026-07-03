Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины "Шахеды" снова в небе над Украиной: где есть угроза удара
3 июля, 20:12
1

"Шахеды" снова в небе над Украиной: где есть угроза удара

София Рожик

Армия страны-террористки вечером 3 июля вновь запустила свои ударные беспилотники по Украине. Военно-воздушные силы предупредили о опасности ряд регионов.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал отслеживает передвижения российских БПЛА.

Смотрите также Украина уже способна производить столько оружия, что может превзойти возможности России, – Зеленский

Куда летят вражеские цели?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

Связанные темы:

Воздушная тревога Атака дронами-камикадзе
Война России с Украиной