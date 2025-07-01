Отдыхающие на пляже в Одессе смотрят, как ПВО работает по "Шахедам": в сети показали видео

В воскресенье, 27 июля, Россия продолжает атаковать мирное население. Так, днем под обстрелом "Шахедов" оказалась Одесса.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные паблики.

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Что известно об атаке на Одессу?

Днем 27 июля в направлении Одессы зафиксировали движение вражеских ударных дронов типа "Шахед". В городе прогремели взрывы. Городской голова Геннадий Труханов, отметил, что это работает наша ПВО по вражеским целям

Момент падения "Шахеда" в море: смотрите видео

В разгар курортного сезона, несмотря на угрозу, немало людей оставались на пляже вместе с детьми. После объявления воздушной тревоги лишь несколько человек спрятались в укрытии, но многие отдыхающие не покинули места отдыха.

Люди на пляже наблюдают за ликвидацией вражеского дрона: смотрите видео

В случае объявления воздушной тревоги, призываем как можно быстрее направляться в укрытие и соблюдать правила безопасности.

Напомним, взрывы в воскресенье, 27 июля, раздаются, в частности в Сумах. Около 11 часов дня Воздушные силы сообщали о движении вражеских ударных дронов на регионы. Местные жители слышали взрывы. Есть повреждения в жилых домах