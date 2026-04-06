24 Канал Новости Украины 21 тысяча человек в Славутиче осталась без света: враг атаковал энергетическую инфраструктуру
6 апреля, 09:11
Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • Российские войска 6 апреля атаковали Славутич, оставив 21 тысячу жителей без электроэнергии.
  • Критическую инфраструктуру перевели на резервное питание, а для поддержки населения открыли пункты несокрушимости.

Российские войска утром 6 апреля нанесли удар по энергетической инфраструктуре Славутича. В результате атаки город полностью остался без электроснабжения – без света оказались около 21 тысячи жителей.

Критическую инфраструктуру перевели на резервное питание, а энергетики готовятся к восстановлению. Об этом сообщает глава Киевской ОГА Николай Калашник.

Смотрите также Летело более 140 дронов на Украину: сколько сбила ПВО и было ли попадание

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Славутича: что известно?

Утром 6 апреля российские войска в очередной раз нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под вражескую атаку попал Славутич, что привело к полному обесточиванию города.

В результате удара без электроснабжения остались примерно 21 тысяча жителей. Из-за повреждения энергетических объектов восстановление пока невозможно до стабилизации ситуации с безопасностью.

Несмотря на отсутствие электричества, критическая инфраструктура Славутича продолжает функционировать. Все важные объекты оперативно перевели на резервное питание.

В частности:

  • обеспечено водоснабжение;

  • социальные учреждения работают на генераторах;

  • связь и интернет остаются стабильными.

Это позволяет городу сохранять базовую жизнедеятельность даже в условиях полного блэкаута.

Энергетики готовы начать восстановительные работы сразу после того, как это позволит ситуация с безопасностью. Из-за риска повторных обстрелов работы пока откладываются.

Для поддержки населения в Славутиче открыли пункты несокрушимости. Там местные жители могут получить помощь, зарядить гаджеты, согреться и воспользоваться базовыми услугами.

Жителей призывают сохранять спокойствие, поддерживать друг друга и пользоваться доступными сервисами помощи.

Какие еще города пострадали из-за атаки врага?

  • В ночь на 6 апреля Одесса попала под массированный обстрел российских дронов. Известно, что пострадали 12 частных домов, уничтожено 27 автомобилей, поврежден многоэтажный жилой комплекс, дошкольное учреждение и магазин. К сожалению, в результате атаки погибли 3 человека, еще 10 получили ранения.

  • Не обошлось без ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Враг нанес воздушный удар по Черниговской области. Атака повредила энергетический объект в Новгород-Северском районе. Впоследствии сообщили, что также в результате атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены 340 тысяч абонентов в городах Чернигов и Прилуки, Черниговском и Прилуцком районах.