Иран обвинил Украину в атаке на судно: один моряк погиб, еще один ранен

В субботу, 25 июля, МИД Ирана обвинил Украину в атаке на его торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва погиб один моряк, еще один получил ранения.

Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, передает Anadolu и Reuters .

Что известно об инциденте

Иранский МИД утверждает, что взрыв на судне в Каспийском море произошел в субботу утром. Пока известно, что один моряк погиб, еще один был ранен.

Министерство заявило, что эта атака якобы отражает постоянный "иррациональный и враждебный подход" Киева к Ирану.

Напомним, с начала полномасштабной войны Украина противостояла российским атакам с использованием иранских беспилотников. В то же время Киев делился опытом борьбы с дронами со странами Ближнего Востока, которые терпели удары со стороны Ирана.

Иран заявил о готовности защищать свои интересы и безопасность в рамках права на самооборону. В Тегеране также назвали атаку на судно агрессией и обвинили Украину в стремлении распространить войну.

Ранее в субботу президент Владимир Зеленский заявил о "очень хороших результатах дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря" .

"В частности, это суда, которые были задействованы в транспортировке военных грузов с Ираном и военный корабль", - отметил президент.