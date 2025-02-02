Горел объект инфраструктуры: на Сумщине ликвидировали масштабный пожар в результате удара России

Ночью 2 февраля россияне снова атаковали Сумскую область, в частности, "Шахедами". В результате вражеского удара вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. Заметим, масштабный пожар возник и на Харьковщине.

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Атака на Сумщину 2 февраля

Спасатели ликвидировали масштабный пожар, который вспыхнул на объекте инфраструктуры в результате российской атаки.

Укротили огонь, несмотря на стремительное распространение огня и высокую пожарную нагрузку. Предварительно, никто из людей не пострадал,

– отметили в ГСЧС.

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Масштабный пожар на Сумщине: смотрите видео

Кстати, в ОВА сообщали, что сегодня в небе над Сумской области зенитчики сбили 13 "Шахедов".

Последствия российской атаки на Сумскую область / Фото ГСЧС

Заметим, в ночь на 2 февраля российские захватчики атаковали Украину 55 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Наши защитники сбили 40 вражеских БПЛА. Еще 13 беспилотников-имитаторов локально потеряны без негативных последствий.