Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС. Зауважимо, масштабна пожежа виникла й на Харківщині.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Атака на Сумщину 2 лютого
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яка спалахнула на об'єкті інфраструктури внаслідок російської атаки.
Приборкали вогонь, попри стрімке поширення вогню та високе пожежне навантаження. Попередньо, ніхто з людей не постраждав,
– зазначили в ДСНС.
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Масштабна пожежа на Сумщині: дивіться відео
До речі, в ОВА повідомляли, що сьогодні в небі над Сумською області зенітники збили 13 "Шахедів".
Наслідки російської атаки на Сумщину / Фото ДСНС
Зауважимо, у ніч на 2 лютого російські загарбники атакували Україну 55 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Наші захисники збили 40 ворожих БпЛА. Ще 13 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.