Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС. Зауважимо, масштабна пожежа виникла й на Харківщині.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Атака на Сумщину 2 лютого

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яка спалахнула на об'єкті інфраструктури внаслідок російської атаки.

Приборкали вогонь, попри стрімке поширення вогню та високе пожежне навантаження. Попередньо, ніхто з людей не постраждав,

– зазначили в ДСНС.

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Масштабна пожежа на Сумщині: дивіться відео

До речі, в ОВА повідомляли, що сьогодні в небі над Сумською області зенітники збили 13 "Шахедів".

Наслідки російської атаки на Сумщину / Фото ДСНС

Зауважимо, у ніч на 2 лютого російські загарбники атакували Україну 55 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Наші захисники збили 40 ворожих БпЛА. Ще 13 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.