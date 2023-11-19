Россия атаковала Украину десятками "Шахедов": сколько сбили над Сумщиной

Российские захватчики атаковали Украину двумя десятками дронов-камикадзе типа "Шахед". Несколько единиц вражеского оружия было уничтожено в Сумской области.

К счастью, о попадании в регионе власти информацию не сообщали. Кстати говоря, на подлетах к Киеву ликвидировали не менее 10 вражеских беспилотников.

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Что известно о сбитии дронов в Сумской области

Сегодня ночью (19 ноября – 24 Канал) в небе Сумщины уничтожены 3 вражеских БпЛА "Шахед",

– заявили в Сумской областной военной администрации.

Там еще раз поблагодарили наших защитников неба, которые в течение ночи сбивали вражеские дроны.

Кстати, на подлете в Киев наши военные сбили не менее 10 вражеских беспилотников типа "Шахед". Глава КМВА Сергей Попко объяснил, что беспилотники враг запускал многими группами, они заходили на атаку Киева волнами по разным направлениям, постоянно меняя векторы движения по маршруту.

Что известно о ночной атаке "Шахедами"