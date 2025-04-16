Это полная чушь, – военный отреагировал на оправдания России после удара по Сумам

В результате террористического удара врага по Сумам погибли 36 человек, более 120 ранены. Предполагают, что в момент атаки в городе происходило награждение военнослужащих.

Любые утечки информации будут расследовать в СБУ. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, добавив, что почти по каждому удару россиян проводились следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства.

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Цель России – исключительно терроризм

Не надо забывать, что в Украине могут быть предатели, которые передают информацию врагу. Такие случаи неоднократно фиксировали. Стоит понимать, что Сумы являются приграничным городом. Вполне логично, что там могли находиться украинские военные.

Не стоит опускаться до уровня слухов, а на все вопросы даст ответ следствие. Относительно самого удара, то также нельзя утверждать, что вторая ракета с кассетным боеприпасом, которая прилетела по проезжей части, якобы была ошибкой. А именно такую формулировку использовал Дональд Трамп.

Есть задокументированные факты прямого попадания россиян в больницы, школы, админздания, дома. Таких случаев более тысячи, не говорю уже об обстрелах артиллерией, дронами вдоль линии фронта,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Статистика свидетельствует, что первый удар, обычно, приходится на дом, здание, а второй – на улицу, места скопления людей. Объяснить это чем-то другим, а не терроризмом – невозможно. При этом российская версия остается неизменной – в городе якобы собирались советники НАТО, военные и инструкторы.

Это полная чушь. Думаю, следствие все выяснит. Но мне очень не хочется, чтобы мы становились заложниками чужих нарративов, когда Россия пытается оправдаться, а мы проигрываем в информационной борьбе,

– подчеркнул военнослужащий.

К сожалению, под влияние российской пропаганды попадает даже администрация президента США. Это касается не только случая с Сумами, но и многих других. Например, враг пытался подать гибель нашего пилота на F-16 как якобы ошибку Украины.