Прилеты дронов по Сумам: часть города и района осталась без света из-за российской атаки

Россия продолжает обстреливать города Украины. В ночь и днем 26 июля под ударом оказалась, в частности, Сумщина и город.

Враг попал в энергетическую инфраструктуру региона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.

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Почему нет света на Сумщине?

Ночью 26 июля Сумскую область атаковали вражеские ударные дроны и управляемые авиабомбы. Из-за обстрела часть города и области обесточена.

В результате очередного удара часть жителей Сум и Сумского района временно осталась без электроснабжения,

– заявил Олег Григоров.

Глава Сумской ОВА добавил, что соответствующие службы уже работают над восстановлением подачи света и ликвидацией обстрелов.

Впоследствии Сумской городской голова Александр Лысенко добавил, что по городу были прилеты трех вражеских дронов. Они ударили по гражданской инфраструктуре. По предварительным данным, обошлось без раненых.

Позже в горсовете сообщили о еще одном прилете ударного дрона по нежилому помещению. Детали попадания уточняются.

Вследствие ночной вражеской атаки особенно пострадала Шосткинская община. По ней оккупанты ударили ударными дронами, КАБами и ракетами. В результате атаки более 5 человек получили ранения. Две женщины и мужчина получили ожоги и осколочные травмы.

Кроме того, во время массированной атаки, россияне попали по Днепру и области. К сожалению, в городе известно о погибших и пострадавших.