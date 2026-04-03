Российский беспилотник попал в ТРЦ в центре Сум

Вражеские войска продолжают массированную атаку на Украину. Днем 3 апреля ударные дроны попали в один из торговых центров в центре Сум.

Об этом сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко и глава ОВА Олег Григоров.

Смотрите также Россияне сбросили взрывчатку с БПЛА на маршрутку в Херсоне: много пострадавших

Какие детали атаки на Сумы известны?

Около 9:05 враг попал беспилотником типа "Молния" в один из торговых центров в центре города Сум. Повреждено здание ТРЦ и остекление.

По предварительной информации местных властей, пострадали два человека. Сейчас они госпитализированы.

Впоследствии заместитель директора ООО "Центральный рынок" Филев в комментарии "Общественному" заметил, что количество лиц, которые обратились за медицинской помощью, возросло до четырех человек. У них незначительные ранения.

Глава ОВА добавил, что на месте происшествия продолжается обследование территории, а последствия и масштабы разрушений уточняются.

К слову, это уже вторая атака на Сумы за 3 апреля. Несколько ранее было зафиксировано два попадания – в Ковпаковском районе и в центральной части города. Предварительно повреждения получили нежилые помещения и автомобили. Погибших или раненых, к счастью, нет.

Где еще фиксируют последствия российских атак?