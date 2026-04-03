Российский беспилотник попал в ТРЦ в центре Сум
- Российский дрон ударил по ТРЦ в центре Сум, ранены четыре человека.
- На месте атаки продолжается обследование, уточняются последствия и масштабы разрушений.
Вражеские войска продолжают массированную атаку на Украину. Днем 3 апреля ударные дроны попали в один из торговых центров в центре Сум.
Об этом сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко и глава ОВА Олег Григоров.
Какие детали атаки на Сумы известны?
Около 9:05 враг попал беспилотником типа "Молния" в один из торговых центров в центре города Сум. Повреждено здание ТРЦ и остекление.
По предварительной информации местных властей, пострадали два человека. Сейчас они госпитализированы.
Впоследствии заместитель директора ООО "Центральный рынок" Филев в комментарии "Общественному" заметил, что количество лиц, которые обратились за медицинской помощью, возросло до четырех человек. У них незначительные ранения.
Глава ОВА добавил, что на месте происшествия продолжается обследование территории, а последствия и масштабы разрушений уточняются.
Последствия атаки на Сумы: смотрите фото МВА
Россия атаковала ТРЦ в центре Сум: смотрите видео городского головы
К слову, это уже вторая атака на Сумы за 3 апреля. Несколько ранее было зафиксировано два попадания – в Ковпаковском районе и в центральной части города. Предварительно повреждения получили нежилые помещения и автомобили. Погибших или раненых, к счастью, нет.
Где еще фиксируют последствия российских атак?
Утром 3 апреля враг сбросил БПЛА со взрывчаткой на маршрутку в Херсоне. Ранены семь человек, все госпитализированы.
1 апреля вражеский дрон атаковал пассажирский автобус в Черкасской области. Тогда ранения получили 4 человека.
Для атаки по Харькову российские войска использовали беспилотники. В Новобаварском районе дрон попал в огород, повреждены окна частного дома. В Киевском и Основянском – повреждено здание магазина и пожар в 4-этажном здании рядом.