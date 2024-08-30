Российское войско нанесло удар по Сумах: жуткие кадры задымления в городе

Ночью 30 августа враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы. Это привело к пожару.

Так, в результате российской атаки в Сумах есть задымление. В сети появились фото и видео, как выглядит задымление в городе.

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Россия ударила по Сумах

В Сумской областной прокуратуре указали, что по данным следствия, 30 августа 2024 года около 01:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, Россия нанесла авиаудар по предприятию в Сумах.

Там сообщили, что в результате атаки оккупантов ранены, по предварительным данным, 9 человек.

Добавим, что в местной ОВА сообщали, что сегодня ночью враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего поднялся пожар.

Так, там отметили, что в результате пожара есть задымление воздуха в отдельных микрорайонах города. Поэтому местных жителей предупредили, что нужно плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки.

Впоследствии в сети показали, как выглядит задымление в Сумах в результате российской атаки.



Как выглядит задымление в Сумах / Фото Суспільне



Задымление в Сумах / Фото Суспільне

Над ликвидацией последствий работают все аварийно-спасательные службы.

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