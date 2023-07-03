Собственно, в понедельник, 3 июля, около 11:00 вражеские беспилотники попали в жилые дома Сум и здание Службы безопасности. Хуже всего, что из-за этого погибли два человека (информация по состоянию на 20:00). 4 июля в областном центре объявили Днем траура по жертвам этого теракта России.

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Траур в Сумах

Стоит отметить, что захватчики в очередной раз нарушили законы и обычаи войны и Офис генпрокурора уже начал производство по этому факту. Нет сомнений в том, что все преступники будут привлечены к ответственности.

Вместе с тем отметим, что о трауре, который был объявлен, сообщил городской голова Сум Александр Лисенко.

Завтра, 4 июля, в городе объявлен День траура по погибшим,

– написал мэр.

Кроме того, он выразил соболезнования родным и близким погибших украинцев: "Не могу передать словами всю боль, всю ненависть. Никогда не простим", – констатировал глава города.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования всем близким жертв, погибших в результате удара по Сумам и другим городам нашего государства за время этой войны.

Что известно об атаке