Власне, у понеділок, 3 липня, близько 11:00 ворожі безпілотники влучили у житлові будинки Сум та будівлю Служби безпеки. Найгірше, що через це загинуло дві людини (інформація станом на 20:00). 4 липня в обласному центрі оголосили Днем жалоби за жертвами цього теракту Росії.

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Траур у Сумах

Варто наголосити, що загарбники вкотре порушили закони та звичаї війни та Офіс генпрокурора уже розпочав провадження за цим фактом. Немає сумнівів у тому, що всіх злочинців притягнуть до відповідальності.

Разом з тим зазначимо, що про траур, який було оголошено, повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.

Завтра, 4 липня, у місті оголошено День жалоби за загиблими,

– написав мер.

Окрім того, він висловив співчуття рідним та близьким загиблих українців: "Не можу передати словами весь біль, усю ненависть. Ніколи не пробачимо", – констатував очільник міста.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття усім близьким жертв, що загинули внаслідок удару по Сумах та інших містах нашої держави за час цієї війни.

Що відомо про атаку