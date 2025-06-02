Били по церкви, образовательному и медицинскому учреждениям: Россия накрыла КАБАми Хотинскую общину

Российская армия нанесла удар тремя управляемыми авиабомбами по центру села Хотень Сумского района утром 2 июня. Вследствие этого есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию. Там показали кадры последствий российского обстрела, и рассказали детали.

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Какие последствия обстрела

По данным ОВА, из-за атаки есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Согласно обнародованной информации, под сегодняшними вражеским ударом оказались медицинское и образовательное учреждения.

Кроме того, зафиксировали разрушение местной церкви. Также известно о повреждении около 20 частных домов. В областной военной администрации добавили, что люди из-за атаки не пострадали.

Это очередное преступление России против мирного населения. Спасибо ВСУ и всем составляющим сил обороны за сдерживание врага. Работаем над ликвидацией последствий,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Разрушения в Хотинской общине / Фото ОВА

К слову, также Россия атаковала Сумы, нанеся удары по промышленной инфраструктуре и жилому сектору. В результате обстрела ранены 57-летняя и 43-летняя женщины, им оказывают медицинскую помощь.