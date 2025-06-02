Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію. Там показали кадри наслідків російського обстрілу, і розповіли деталі.

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Які наслідки обстрілу

За даними ОВА, через атаку є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Згідно з оприлюдненою інформацією, під сьогоднішніми ворожим ударом опинилися медичний та освітній заклади.

Крім того, зафіксували руйнування місцевої церкви. Також відомо про пошкодження близько 20 приватних будинків. В обласній військовій адміністрації додали, що люди через атаку не постраждали.

Це черговий злочин Росії проти мирного населення. Дякуємо ЗСУ та усім складовим сил оборони за стримування ворога. Працюємо над ліквідацією наслідків,

– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Руйнування у Хотінській громаді / Фото ОВА

До слова, також Росія атакувала Суми, завдавши ударів по промисловій інфраструктурі та житловому сектору. Унаслідок обстрілу поранено 57-річну та 43-річну жінок, їм надають медичну допомогу.