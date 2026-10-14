Удар по предприятию: Россия вновь атаковала Тернопольщину беспилотниками

Вечером 14 октября российские войска атаковали Тернопольскую область ударными беспилотниками. Вражеский дрон поразил предприятие в одном из районов.

Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух.

Каковы последствия?

Вражеское попадание зафиксировано в 20:57. Под атакой оказался Чортковский район области.

На место попадания выехали все соответствующие экстренные службы. В настоящее время местные власти уточняют информацию о возможных пострадавших в результате удара.

В ОВА подчеркнули, что опасность новых атак остается высокой.

Угроза в течение этой ночи усилена. Поэтому на сигналы тревоги реагируйте особенно внимательно – оставайтесь в укрытиях до отбоя!

– призвал Тарас Пастух.

Напомним, в последние дни западные регионы Украины все чаще становятся мишенями реактивных дронов. В частности, во время массированной атаки в ночь на 13 октября вражеские беспилотники также провели атаку на Тернополь. Тогда было зафиксировано попадание в одно из административных зданий города.