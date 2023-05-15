Вечером 13 мая и ночью на следующий день враг обстреливал Тернопольщину, в результате чего вспыхнул, в частности, склад с товарами разных предприятий. Вскоре во время брифинга начальник главного управления ГСЧС области Виктор Маслей рассказал о неразорвавшейся российской ракете – информирует 24 Канал.
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"Местных предупредят"
По словам Маслея, речь идет именно о ракете Х-55. Ее обезвредят в соответствующем месте, чтобы не подвергать опасности жизни людей.
Наши пиротехники задействованы в обезвреживании ракеты типа Х-55. Эта ракета упала на территории нашей области, но не разорвалась. Поэтому ее необходимо вывезти в специальное место и обезвредить. Местное население мы предупредим о таких работах дополнительно,
– заявил он.
Кроме того, глава ГСЧС Тернопольской области добавил, что спасатели двое суток ликвидировали пожары, вспыхнувшие из-за ракетных ударов по региону. К этому были привлечены также пожарные из соседних городов.
Обстрел Тернопольщины: главное
- Общая площадь возгорания составляла около 50 тысяч квадратных метров. Чтобы потушить тление и предотвратить травмирование пожарных из-за угрозы обрушения крыши, применили специального пожарного робота.
- Попали россияне в гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Речь идет о складах религиозной организации с гуманитарной помощью и складе с товарами из разных предприятий.
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- Во время второго обстрела к утру 14 мая враг уничтожил автопарк, который насчитывал 50 транспортных средств, а также немало дачных домов в Великогаевской общине Тернопольской области.
- Однако сетью начала распространяться информация о попадании в склад с боеприпасами, в котором якобы было вооружение с обедненным ураном. В ОВА констатировали что это фейк.