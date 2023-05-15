Вечером 13 мая и ночью на следующий день враг обстреливал Тернопольщину, в результате чего вспыхнул, в частности, склад с товарами разных предприятий. Вскоре во время брифинга начальник главного управления ГСЧС области Виктор Маслей рассказал о неразорвавшейся российской ракете – информирует 24 Канал.

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"Местных предупредят"

По словам Маслея, речь идет именно о ракете Х-55. Ее обезвредят в соответствующем месте, чтобы не подвергать опасности жизни людей.

Наши пиротехники задействованы в обезвреживании ракеты типа Х-55. Эта ракета упала на территории нашей области, но не разорвалась. Поэтому ее необходимо вывезти в специальное место и обезвредить. Местное население мы предупредим о таких работах дополнительно,

– заявил он.

Кроме того, глава ГСЧС Тернопольской области добавил, что спасатели двое суток ликвидировали пожары, вспыхнувшие из-за ракетных ударов по региону. К этому были привлечены также пожарные из соседних городов.

Обстрел Тернопольщины: главное

Общая площадь возгорания составляла около 50 тысяч квадратных метров. Чтобы потушить тление и предотвратить травмирование пожарных из-за угрозы обрушения крыши, применили специального пожарного робота.

Попали россияне в гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Речь идет о складах религиозной организации с гуманитарной помощью и складе с товарами из разных предприятий.

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