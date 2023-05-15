Владимир Труш снова прокомментировал ракетную атаку по Тернополю. Глава Тернопольской ОВА объяснил текущую ситуацию на брифинге, передает 24 Канал.
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Что именно хранилось на уничтоженных складах в Тернополе
Труш заявил, что ракетный удар спровоцировал большой пожар на складских помещениях. Работники ГСЧС почти 2 суток ликвидировали последствия.
По словам главы Тернопольской ОВА, на складах хранились товары разных предприятий. Среди них были продукция сельскохозяйственного назначения и гуманитарная помощь.
Когда произошли ракетные удары
Первый удар случился 13 мая в 22:35. Второй раз Россия выпустила по области ракеты в 5 утра 14 мая. Государство-террорист повредило дачные участки, жилые дома, коммерческие постройки и объекты критической инфраструктуры. Также повреждено около 50 транспортных средств. Специальные комиссии подсчитают убытки.
Летело на самом деле большое количество ракет. Часть была сбита нашими ПВО. К сожалению, часть этих ракет достигла своей цели,
– сказал Труш.
Сколько пострадало людей
К счастью, обошлось без жертв. Глава Тернопольской ОВА заявил о двух пострадавших после первого ракетного удара. Одному мужчине с осколочными ранениями оказали медицинскую помощь и отправили восстанавливаться домой. А второго госпитализировали с ожогами почти 30% тела.
Труш признался, что сейчас местным властям неизвестны цели, которые определили для себя российские военные перед обстрелом. Он подчеркнул, что действия россиян, у которых нет никакой логики, можно считать террористическим актом и преступлением против человечества.
Больше подробностей о пожаре в Тернополе из-за ракетной атаки России
- 13 мая страна-агрессор совершила очередной террористический акт. Мэр Тернополя Сергей Надал описал ситуацию в городе в первые часы после попадания российских ракет.
- Работники ГСЧС показали кадры последствий террористической атаки россиян. Также пожарные поделились подробностями операции.
- Для ликвидации возгорания был даже использован пожарный робот. Он смог пробраться в те места, в которые пожарные не могли попасть. Модель робота-помощника – Magirus Wolf R1.