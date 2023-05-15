Владимир Труш снова прокомментировал ракетную атаку по Тернополю. Глава Тернопольской ОВА объяснил текущую ситуацию на брифинге, передает 24 Канал.

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Что именно хранилось на уничтоженных складах в Тернополе

Труш заявил, что ракетный удар спровоцировал большой пожар на складских помещениях. Работники ГСЧС почти 2 суток ликвидировали последствия.

По словам главы Тернопольской ОВА, на складах хранились товары разных предприятий. Среди них были продукция сельскохозяйственного назначения и гуманитарная помощь.

Обратите внимание! Россияне атаковали Тернополь во время проведения финала Евровидения. Российские ракеты летели в сторону этого города в тот момент, когда на песенном конкурсе выступала украинская группа TVORCHI.

Когда произошли ракетные удары

Первый удар случился 13 мая в 22:35. Второй раз Россия выпустила по области ракеты в 5 утра 14 мая. Государство-террорист повредило дачные участки, жилые дома, коммерческие постройки и объекты критической инфраструктуры. Также повреждено около 50 транспортных средств. Специальные комиссии подсчитают убытки.

Летело на самом деле большое количество ракет. Часть была сбита нашими ПВО. К сожалению, часть этих ракет достигла своей цели,

– сказал Труш.

Сколько пострадало людей

К счастью, обошлось без жертв. Глава Тернопольской ОВА заявил о двух пострадавших после первого ракетного удара. Одному мужчине с осколочными ранениями оказали медицинскую помощь и отправили восстанавливаться домой. А второго госпитализировали с ожогами почти 30% тела.

Труш признался, что сейчас местным властям неизвестны цели, которые определили для себя российские военные перед обстрелом. Он подчеркнул, что действия россиян, у которых нет никакой логики, можно считать террористическим актом и преступлением против человечества.

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