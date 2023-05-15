Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, в настоящее время экологической угрозы для региона нет.

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В Тернополе привлекали пожарного робота

Как рассказал Труш, последний пожар был ликвидирован вечером 14 мая, поскольку площадь пожара была очень огромная – это почти 50 тысяч квадратных метров.

Использовалась специальная пожарная техника, привлечен пожарный робот. Были места, куда спасатели не могли зайти. Поэтому с использованием этого робота было все ликвидировано,

– отметил глава региона.

Есть ли экологическая угроза

По словам Труша, на месте происшествия также работали экологи. Однако по состоянию на сегодняшний день угрозы повторного возгорания или экологической опасности нет.

"Когда было тушение пожара, то горела пластмасса. Конечно, угроза была. А после ликвидации пожара угрозы уже нет", – подчеркнул глава ОВА.

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