Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, наразі екологічної загрози для регіону немає.
Важливо Пожежі на двох складах Тернополя ліквідували: рятувальники показали жахливі кадри наслідків
У Тернополі залучали пожежного робота
Як розповів Труш, останню пожежу ліквідували ввечері 14 травня, оскільки площа пожежі була дуже величезна – це майже 50 тисяч квадратних метрів.
Використовувалась спеціальна пожежна техніка, був залучений пожежний робот. Були місця, куди рятувальники не могли зайти. Тому з використанням цього робота було все ліквідовано,
– зазначив глава регіону.
Чи є екологічна загроза
За словами Труша, на місці події також працювали екологи. Однак станом на сьогодні загрози повторного загоряння чи екологічної небезпеки немає.
"Коли було гасіння пожежі, то горіла пластмаса. Звичайно, що загроза була. А після ліквідації пожежі загрози вже нема", – наголосив очільник ОВА.
Ракетна атака Тернополя: все, що відомо
- Мер Тернополя Сергій Надал розповів, що ввечері 13 травня трапилося влучання у складські приміщення. Відомо про двох травмованих, яких госпіталізували.
- Окупанти вдруге атакували Тернопіль близько 5:00 14 травня. Внаслідок вибухів уламками ракети пошкодилися цивільні будівлі та автомобілі.
- Згодом стало відомо, що у Тернополі 14 травня рятувальники ліквідували пожежі у двох складських будівлях на загальній площі 400 квадратних метрів. До гасіння залучали 33 співробітників ДСНС та 6 одиниць техніки, зокрема тактичний робот Magirus Wolf R1.
- До речі, в ОВА вважають, що обстріл може бути пов'язаний з виступом гурту TVORCHI на Євробаченні.
- Зауважимо, що протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів: 18 ударних дронів типу "Shahed-136/131", один ударний БпЛА типу "Ланцет", два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", ще чотири БпЛА та три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.