Оккупанты запустили "Шахеды" на Украину: куда движутся вражеские БпЛА
15 июля 2024, 23:45Читати новину українською
Российская армия в ночь на 16 июля запустила по Украине ударные БпЛА. Из-за этого ряд регионов под угрозой вражеской атаки.
Тревога объявлена сразу в нескольких областях. 24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда движутся ударные БпЛА
23:30, 15 июля
Движение вероятно ударных БпЛА