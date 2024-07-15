Оккупанты запустили "Шахеды" на Украину: куда движутся вражеские БпЛА

Российская армия в ночь на 16 июля запустила по Украине ударные БпЛА. Из-за этого ряд регионов под угрозой вражеской атаки.

Тревога объявлена сразу в нескольких областях. 24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда движутся ударные БпЛА

23:30, 15 июля Движение вероятно ударных БпЛА БпЛА с севера Донецкой области на Харьковщину в направлении Изюма.

БпЛА на востоке Днепропетровской области, курс на Павлоград.



