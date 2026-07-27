О направлении движения враждебных целей сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал .
Где сейчас летят дроны?
Регионы, в которых объявили воздушную тревогу: смотрите на карте
Реактивные БПЛА из Черниговской области на Киевское водохранилище. Еще КАБы на Харьковщину! Реактивные БПЛА на Чернигове. КАБы на Харьковщину! Реактивные БПЛА из Брянщины на Черниговщину.20:53, 27 июля20:47, 27 июля20:41, 27 июля20:40, 27 июля20:33, 27 июля
Реактивные БПЛА из Черниговской области на Киевское водохранилище.
Еще КАБы на Харьковщину!
Реактивные БПЛА на Чернигове.
КАБы на Харьковщину!
Реактивные БПЛА из Брянщины на Черниговщину.