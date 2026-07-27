О направлении движения враждебных целей сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал .

Где сейчас летят дроны?

Регионы, в которых объявили воздушную тревогу: смотрите на карте

20:53, 27 июля

Реактивные БПЛА из Черниговской области на Киевское водохранилище.

20:47, 27 июля

Еще КАБы на Харьковщину!

20:41, 27 июля

Реактивные БПЛА на Чернигове.

20:40, 27 июля

КАБы на Харьковщину!

20:33, 27 июля

Реактивные БПЛА из Брянщины на Черниговщину.