Про напрямок руху ворожих цілей повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Де зараз летять дрони?

Регіони, у яких оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті

20:53, 27 липня

Реактивні БпЛА з Чернігівщини на Київське водосховище.

20:47, 27 липня

Ще КАБи на Харківщину!

20:41, 27 липня

Реактивні БпЛА на Чернігів.

20:40, 27 липня

КАБи на Харківщину!

20:33, 27 липня

Реактивні БпЛА з Брянщини на Чернігівщину.