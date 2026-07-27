Про напрямок руху ворожих цілей повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.
Де зараз летять дрони?
Регіони, у яких оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті
Реактивні БпЛА з Чернігівщини на Київське водосховище. Ще КАБи на Харківщину! Реактивні БпЛА на Чернігів. КАБи на Харківщину! Реактивні БпЛА з Брянщини на Чернігівщину.20:53, 27 липня20:47, 27 липня20:41, 27 липня20:40, 27 липня20:33, 27 липня
Реактивні БпЛА з Чернігівщини на Київське водосховище.
Ще КАБи на Харківщину!
Реактивні БпЛА на Чернігів.
КАБи на Харківщину!
Реактивні БпЛА з Брянщини на Чернігівщину.