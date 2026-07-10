"Шахеды" снова в небе над Украиной: какие области находятся под угрозой атаки

Российские войска не прекращают проводить атаки на Украине. Враг вновь запустил ударные беспилотники по украинским городам.

Из-за угрозы российской атаки в регионах может прозвучать воздушная тревога. О передвижении беспилотников и угрозе для отдельных районов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.

Где сейчас летят "Шахеды" и другие воздушные цели?

Воздушная тревога в Украине: смотрите интерактивную карту