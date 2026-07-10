"Шахеды" снова в небе над Украиной: какие области находятся под угрозой атаки
Российские войска не прекращают проводить атаки на Украине. Враг вновь запустил ударные беспилотники по украинским городам.
Из-за угрозы российской атаки в регионах может прозвучать воздушная тревога. О передвижении беспилотников и угрозе для отдельных районов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.
Где сейчас летят "Шахеды" и другие воздушные цели?
Воздушная тревога в Украине: смотрите интерактивную карту
КАБы в Днепропетровскую область. Группа БПЛА в акватории Черного моря – курсом на Одесскую область (Днестровский район). КАБы в Харьковскую область. КАБы в Сумскую область. Ракета в Одесскую область, Черноморское! БПЛА над Черниговом с северо-запада. Черниговская область: реактивные БПЛА над Любечем с севера.
КАБы в Днепропетровскую область.
Группа БПЛА в акватории Черного моря – курсом на Одесскую область (Днестровский район).
КАБы в Харьковскую область.
КАБы в Сумскую область.
Ракета в Одесскую область, Черноморское!
БПЛА над Черниговом с северо-запада.
Черниговская область: реактивные БПЛА над Любечем с севера.