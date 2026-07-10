Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины "Шахеды" снова в небе над Украиной: какие области находятся под угрозой атаки
10 июля, 22:59
3

"Шахеды" снова в небе над Украиной: какие области находятся под угрозой атаки

Дария Черныш

Российские войска не прекращают проводить атаки на Украине. Враг вновь запустил ударные беспилотники по украинским городам.

Из-за угрозы российской атаки в регионах может прозвучать воздушная тревога. О передвижении беспилотников и угрозе для отдельных районов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.

Где сейчас летят "Шахеды" и другие воздушные цели?

Воздушная тревога в Украине: смотрите интерактивную карту

 

21:51, 10 июля

КАБы в Днепропетровскую область.

21:36, 10 июля

Группа БПЛА в акватории Черного моря – курсом на Одесскую область (Днестровский район).

20:54, 10 июля

КАБы в Харьковскую область.

20:50, 10 июля

КАБы в Сумскую область.

20:44, 10 июля

Ракета в Одесскую область, Черноморское!

20:22, 10 июля

БПЛА над Черниговом с северо-запада.

20:14, 10 июля

Черниговская область: реактивные БПЛА над Любечем с севера.

Связанные темы:

Воздушная тревога Атака дронами-камикадзе
Новости Украины