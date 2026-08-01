О текущей угрозе для украинских городов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал. В случае объявления воздушной тревоги в вашем районе следует как можно быстрее укрыться.

Где сейчас существует угроза атаки?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

21:29, 1 августа

УАБы в направлении Запорожья.

21:26, 1 августа

БПЛА в Днепропетровской области, в районе Солоного в юго-западном направлении, к югу от Божедаровки, в направлении Днепра.

21:21, 1 августа

  • УАБ в Запорожской области,
  • БПЛА к востоку от Сум, курс на юг.
21:07, 1 августа

БПЛА на Харьков с севера.

21:05, 1 августа

  • УАБы в Донецкую область, курс на юг Днепропетровской области,
  • БПЛА на Днепр с севера.
21:03, 1 августа

БПЛА в Сумах.

20:54, 1 августа

Боеприпасы "Бандероль" идут курсом на Одессу из Черного моря!

20:46, 1 августа

Реактивный БПЛА в Николаеве.