О текущей угрозе для украинских городов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал. В случае объявления воздушной тревоги в вашем районе следует как можно быстрее укрыться.
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Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
УАБы в направлении Запорожья. БПЛА в Днепропетровской области, в районе Солоного в юго-западном направлении, к югу от Божедаровки, в направлении Днепра. БПЛА на Харьков с севера. БПЛА в Сумах. Боеприпасы "Бандероль" идут курсом на Одессу из Черного моря! Реактивный БПЛА в Николаеве.
УАБы в направлении Запорожья.
БПЛА в Днепропетровской области, в районе Солоного в юго-западном направлении, к югу от Божедаровки, в направлении Днепра.
БПЛА на Харьков с севера.
БПЛА в Сумах.
Боеприпасы "Бандероль" идут курсом на Одессу из Черного моря!
Реактивный БПЛА в Николаеве.