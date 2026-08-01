У разі оголошення повітряної тривоги у вашому районі варто якнайшвидше пройти в укриття. Про актуальну загрозу для українських міст пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Де зараз загроза атаки?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті