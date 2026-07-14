О передвижении вражеских дронов в направлении различных регионов сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Где сейчас атакуют "Шахеды"?
В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее укрыться.
Тревога распространяется по областям из-за угрозы обстрела: смотрите карту
Не полагайтесь на случай в ленте
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Реактивные БПЛА в Одесскую область с Черного моря. БПЛА в сторону Запорожья с востока. БПЛА, следующий курсом на Харьков с севера. Скоростная цель на Суми.
Обновление о передвижении БПЛА
Реактивные БПЛА в Одесскую область с Черного моря.
БПЛА в сторону Запорожья с востока.
БПЛА, следующий курсом на Харьков с севера.
Скоростная цель на Суми.