О передвижении вражеских дронов в направлении различных регионов сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Где сейчас атакуют "Шахеды"?

В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее укрыться.

Тревога распространяется по областям из-за угрозы обстрела: смотрите карту

22:12, 14 июля

Реактивные БПЛА в Одесскую область с Черного моря.

22:08, 14 июля

Обновление о передвижении БПЛА

  • В направлении Сум с юга и севера,
  • на западе Харьковской области в южном направлении,
  • в юго-восточной части Харьковской области – на запад,
  • на западе Донецкой области – курс на юг.
21:36, 14 июля

БПЛА в сторону Запорожья с востока.

21:25, 14 июля

БПЛА, следующий курсом на Харьков с севера.

21:00, 14 июля

Скоростная цель на Суми.

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