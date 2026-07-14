Про рух ворожих дронів у напрямку різних регіонів повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Де зараз атакують "Шахеди"?
У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні слід якнайшвидше пройти до укриття.
Тривога шириться областями через загрозу обстрілу: дивіться карту
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БпЛА курсом на Запоріжжя зі сходу. БпЛА курсом на Харків з півночі. Швидкісна ціль на Суми.
Оновлення щодо руху БпЛА
БпЛА курсом на Запоріжжя зі сходу.
БпЛА курсом на Харків з півночі.
Швидкісна ціль на Суми.