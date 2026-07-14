Про рух ворожих дронів у напрямку різних регіонів повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Де зараз атакують "Шахеди"?

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні слід якнайшвидше пройти до укриття.

Тривога шириться областями через загрозу обстрілу: дивіться карту