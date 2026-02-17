Группы вражеских "Шахедов" атакуют Украину: какие области под угрозой ударов

После массированного обстрела 17 февраля Россия снова запускает по Украине ударные беспилотники. Кое-где уже объявили воздушную тревогу, а Воздушные силы ВСУ информируют движение вражеских целей.

Куда направляются воздушные российские цели и где есть угроза обстрела, передает 24 Канал.

Где летят вражеские дроны?

В каких областях объявили тревогу: смотрите на карте