17 февраля, 21:57
Группы вражеских "Шахедов" атакуют Украину: какие области под угрозой ударов

Дария Черныш

После массированного обстрела 17 февраля Россия снова запускает по Украине ударные беспилотники. Кое-где уже объявили воздушную тревогу, а Воздушные силы ВСУ информируют движение вражеских целей.

Куда направляются воздушные российские цели и где есть угроза обстрела, передает 24 Канал.

Где летят вражеские дроны?

В каких областях объявили тревогу: смотрите на карте

 

21:37, 17 февраля

Сумщина, БпЛА через населенный пункт Липовая Долина, курсом на Полтавщину.

21:30, 17 февраля

  • БпЛА на севере Черниговщины, курс западный,
  • на севере Сумской области, курс южный,
  • мимо Новониколаевки в Запорожье, курс северный.

Также ВС ВСУ зафиксировали активность вражеских разведывательных БпЛА на севере Харьковщины.