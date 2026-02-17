Куда направляются воздушные российские цели и где есть угроза обстрела, передает 24 Канал.
Где летят вражеские дроны?
В каких областях объявили тревогу: смотрите на карте
Сумщина, БпЛА через населенный пункт Липовая Долина, курсом на Полтавщину. Также ВС ВСУ зафиксировали активность вражеских разведывательных БпЛА на севере Харьковщины.
