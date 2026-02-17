Куда направляются воздушные российские цели и где есть угроза обстрела, передает 24 Канал.

Где летят вражеские дроны?

В каких областях объявили тревогу: смотрите на карте

21:37, 17 февраля

Сумщина, БпЛА через населенный пункт Липовая Долина, курсом на Полтавщину.

21:30, 17 февраля

  • БпЛА на севере Черниговщины, курс западный,
  • на севере Сумской области, курс южный,
  • мимо Новониколаевки в Запорожье, курс северный.

Также ВС ВСУ зафиксировали активность вражеских разведывательных БпЛА на севере Харьковщины.