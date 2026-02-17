Куди прямують повітряні російські цілі та де є загроза обстрілу, передає 24 Канал.
Де летять ворожі дрони?
У яких областях оголосили тривогу: дивіться на карті
Сумщина, БпЛА через населений пункт Липова Долина, курсом на Полтавщину. Також ПС ЗСУ зафіксували активність ворожих розвідувальних БпЛА на півночі Харківщини.21:37, 17 лютого21:30, 17 лютого
Також ПС ЗСУ зафіксували активність ворожих розвідувальних БпЛА на півночі Харківщини.