О направлении их движения сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал собирает информацию об угрозе для областей и последствиях атаки.
Где существует угроза обстрела?
В случае объявления воздушной тревоги в вашем районе следует как можно быстрее добраться до укрытия и оставаться там до отбоя угрозы.
Воздушная тревога в Украине: смотрите карту
Реактивный БПЛА, приближающийся к Борисполю с севера. БПЛА на Харьков с севера. Реактивный БПЛА к югу от населенного пункта Городок в Хмельницкой области, направляется в сторону Тернопольской области. Реактивный БПЛА на юге Винницкой области, движется в северо-западном направлении. Реактивные БПЛА из Брянской области (Россия) – в Черниговскую область, курс юго-западный. Балистическая ракета через Черниговскую область в Киевскую область Балистика через Бровары в центр Киева. Балистическая ракета пролетела через Черниговскую область в Киевскую область Угроза применения баллистического оружия из Курска БПЛА в направлении населенного пункта Маяки (Одесская область) с Черного моря. Реактивные самолеты из Черного моря, летящие южным курсом в Николаевскую область через Морское.
Ситуация с реактивными БПЛА
Реактивный БПЛА, приближающийся к Борисполю с севера.
БПЛА на Харьков с севера.
Реактивный БПЛА к югу от населенного пункта Городок в Хмельницкой области, направляется в сторону Тернопольской области.
Реактивный БПЛА на юге Винницкой области, движется в северо-западном направлении.
Реактивные БПЛА из Брянской области (Россия) – в Черниговскую область, курс юго-западный.
Балистическая ракета через Черниговскую область в Киевскую область
Балистика через Бровары в центр Киева.
Балистическая ракета пролетела через Черниговскую область в Киевскую область
Угроза применения баллистического оружия из Курска
БПЛА в направлении населенного пункта Маяки (Одесская область) с Черного моря.
Реактивные самолеты из Черного моря, летящие южным курсом в Николаевскую область через Морское.