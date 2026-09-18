Про напрямок їхнього руху інформують Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал збирає інформацію про загрозу для областей та наслідки атаки.
Де є загроза обстрілу?
У разі оголошення повітряної тривоги у вашому районі варто якнайшвидше дістатись укриття і перебувати там до відбою загрози.
Повітряна тривога в Україні: дивіться карту
БпЛА на Харків з півночі. Реактивний БпЛА на півдні від населеного пункту Городок на Хмельниччині, курс на Тернопільщину. Реактивний БпЛА На Хмельниччину, в напрямку населеного пункту Нова Ушиця. Реактивний БпЛА на півдні Вінниччини, рух на північно-західний напрямок. Реактивні БпЛА з Брянської області, Росія – на Чернігівщину, курс південно-західний. Балістична ракета через Чернігівщину на Київщину Балістика через Бровари у центр Києва. Балістична ракета через Чернігвщину на Київщину Загроза застосування балістичного озброєння з Курська БпЛА у напрямку населеного пункту Маяки (Одещина) з Чорного моря. Реактивні з Чорного моря на південним курсом на Миколаївщину через Морське.
Ситуація по реактивних БпЛА
БпЛА на Харків з півночі.
Реактивний БпЛА на півдні від населеного пункту Городок на Хмельниччині, курс на Тернопільщину.
Реактивний БпЛА На Хмельниччину, в напрямку населеного пункту Нова Ушиця.
Реактивний БпЛА на півдні Вінниччини, рух на північно-західний напрямок.
Реактивні БпЛА з Брянської області, Росія – на Чернігівщину, курс південно-західний.
Балістична ракета через Чернігівщину на Київщину
Балістика через Бровари у центр Києва.
Балістична ракета через Чернігвщину на Київщину
Загроза застосування балістичного озброєння з Курська
БпЛА у напрямку населеного пункту Маяки (Одещина) з Чорного моря.
Реактивні з Чорного моря на південним курсом на Миколаївщину через Морське.