Про напрямок їхнього руху інформують Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал збирає інформацію про загрозу для областей та наслідки атаки.

Де є загроза обстрілу?

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому районі варто якнайшвидше дістатись укриття і перебувати там до відбою загрози.

Повітряна тривога в Україні: дивіться карту