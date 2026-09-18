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24 Канал Новости Украины Украина снова под атакой российских дронов: каким регионам угрожают "Шахеды"
18 сентября, 19:23
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Обновлено - 20:02, 18 сентября

Украина снова под атакой российских дронов: каким регионам угрожают "Шахеды"

Дария Черныш

Российские атаки на Украину не утихают. В небе над регионами вновь фиксируются вражеские воздушные цели, в частности беспилотники.

О направлении их движения сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал собирает информацию об угрозе для областей и последствиях атаки.

Где существует угроза обстрела?

В случае объявления воздушной тревоги в вашем районе следует как можно быстрее добраться до укрытия и оставаться там до отбоя угрозы.

Воздушная тревога в Украине: смотрите карту

 

20:05, 18 сентября

Реактивный БПЛА, приближающийся к Борисполю с севера.

20:03, 18 сентября

БПЛА на Харьков с севера.

20:01, 18 сентября

Реактивный БПЛА к югу от населенного пункта Городок в Хмельницкой области, направляется в сторону Тернопольской области.

19:58, 18 сентября

Ситуация с реактивными БПЛА

  • На юге Харьковской области, направляясь в Днепропетровскую область;
  • на юге Черниговской области, курс на Киевскую область;
  • на юге от Запорожья – курс на запад;
  • на востоке от Херсона – курс на север.
19:53, 18 сентября

19:40, 18 сентября

Реактивный БПЛА на юге Винницкой области, движется в северо-западном направлении.

19:35, 18 сентября

Реактивные БПЛА из Брянской области (Россия) – в Черниговскую область, курс юго-западный.

19:33, 18 сентября

Балистическая ракета через Черниговскую область в Киевскую область

19:29, 18 сентября

Балистика через Бровары в центр Киева.

19:26, 18 сентября

Балистическая ракета пролетела через Черниговскую область в Киевскую область

19:25, 18 сентября

Угроза применения баллистического оружия из Курска

19:16, 18 сентября

БПЛА в направлении населенного пункта Маяки (Одесская область) с Черного моря.

19:06, 18 сентября

Реактивные самолеты из Черного моря, летящие южным курсом в Николаевскую область через Морское.