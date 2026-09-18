Украина снова под атакой российских дронов: каким регионам угрожают "Шахеды"

Российские атаки на Украину не утихают. В небе над регионами вновь фиксируются вражеские воздушные цели, в частности беспилотники.

О направлении их движения сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал собирает информацию об угрозе для областей и последствиях атаки.

Где существует угроза обстрела?

В случае объявления воздушной тревоги в вашем районе следует как можно быстрее добраться до укрытия и оставаться там до отбоя угрозы.

Воздушная тревога в Украине: смотрите карту