Россия без остановки атакует Украину, угроза добралась Запада: куда летят вражеские дроны
Российская армия продолжает запускать различные воздушные цели на территории Украины. Из-за угрозы атаки в ряде регионов звучит воздушная тревога.
О направлении движения вражеских целей и угрозе для отдельных населенных пунктов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.
Где существует угроза атаки?
Воздушная тревога в Украине: смотрите карту
Ровенская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Сарн. Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кривого Рога с юга. Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Овруча. Российский БПЛА нанес удар по пригороду Харькова, в результате чего пострадали шесть человек. В частности, ранения получили 12-летний и 14-летний мальчики. Медики оказывают помощь всем пострадавшим. По предварительным данным ОВА, в результате удара произошло возгорание на верхних этажах пятиэтажного жилого дома. Полтавская область: реактивный БПЛА направляется на Кременчуг с востока. Реактивный БПЛА над Киевским водохранилищем, курс на Гостомель/Вышгород
Враг нанес удар по Харькову
Ровенская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Сарн.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кривого Рога с юга.
Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Овруча.
Российский БПЛА нанес удар по пригороду Харькова, в результате чего пострадали шесть человек. В частности, ранения получили 12-летний и 14-летний мальчики. Медики оказывают помощь всем пострадавшим.
По предварительным данным ОВА, в результате удара произошло возгорание на верхних этажах пятиэтажного жилого дома.
Полтавская область: реактивный БПЛА направляется на Кременчуг с востока.
Реактивный БПЛА над Киевским водохранилищем, курс на Гостомель/Вышгород