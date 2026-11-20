21:14, 20 ноября

Российский БПЛА нанес удар по пригороду Харькова, в результате чего пострадали шесть человек. В частности, ранения получили 12-летний и 14-летний мальчики. Медики оказывают помощь всем пострадавшим.

По предварительным данным ОВА, в результате удара произошло возгорание на верхних этажах пятиэтажного жилого дома.