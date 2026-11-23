Российские войска целенаправленно наносят удары по только что восстановленной энергетике Украины. В то же время враг запланировал новые атаки, о которых стало известно украинской разведке.

Об этом 23 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания о ликвидации последствий российских обстрелов.

Оборона и укрепление ПВО

Зеленский рассказал, что во время совещания представители Главного управления разведки Минобороны Украины доложили об обновленных планах российских ударов. Глава государства обсудил эти данные с Главнокомандующим ВСУ и подчеркнул, что рассчитывает на полное выполнение поставленных задач.

Участники совещания также заслушали отчеты о состоянии инфраструктуры в Днепре и области, в Харьковской, Запорожской, Полтавской, Черниговской областях, в Киеве, а также в Сумах, Конотопе и прилегающих общинах. Особое внимание уделили привлечению дополнительных ресурсов и сил для защиты и ремонта сетей в Славянске и Краматорске.

Уже несколько дней ситуация крайне сложная из-за ударов по линиям электропередачи и подстанциям. Россияне специально выжидают и повторно совершают атаки на линии после восстановления, а также ищут альтернативные маршруты энергоснабжения, чтобы уничтожить их. Мы противодействуем,

– отметил Зеленский, комментируя ситуацию в Одесской области.

Глава государства вместе с министром энергетики и членами правительства определил меры по ускорению ремонтных работ.

Важной темой обсуждения стала и транспортная логистика Киева во время отключений электроэнергии. Доклад касался обеспечения столицы дополнительным транспортом и создания четких условий для его бесперебойной работы после вражеских попаданий или отключения света.

В то же время, продолжил Зеленский, МИД и министр обороны Украины получили персональные поручения по активизации коммуникации с международными партнерами. Государство настаивает на ускоренных поставках систем противовоздушной обороны.

Есть конкретные страны, которые могут помочь, и необходимы более оперативные поставки в Украину. Важно, чтобы были устранены задержки с поставками перехватчиков PAC-2 и PAC-3 из США,

– подчеркнул президент.

Как уже сообщалось, российские войска целенаправленно пытаются отрезать регионы от источников энергии.

В частности, в Одесской области из-за повреждения магистральных сетей возникли значительные проблемы с электроснабжением потребителей.