Про це 23 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селектора щодо ліквідації наслідків російських обстрілів.

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Оборона та посилення ППО

Зеленський розповів, що під час наради представники Головного управління розвідки МО України доповіли про оновлені плани російських ударів. Глава держави обговорив ці дані з Головнокомандувачем ЗСУ та підкреслив, що розраховує на повне виконання поставлених завдань.

Учасники наради також заслухали звіти щодо стану інфраструктури в Дніпрі та області, на Харківщині, Запоріжжі, Полтавщині, Чернігівщині, у Києві, а також у Сумах, Конотопі та прилеглих громадах. Окрему увагу приділили залученню додаткових ресурсів і сил для захисту та ремонту мереж у Слов'янську й Краматорську.

Уже кілька днів ситуація вкрай складна через удари по лініях електропередачі, підстанціях. Росіяни спеціально вичікують і повторно атакують лінії після відновлення та вишукують альтернативні маршрути енергозабезпечення, щоб знищити їх. Протидіємо– зазначив Зеленський, коментуючи ситуацію на Одещині.

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Глава держави разом із міністром енергетики та урядовцями визначив кроки для прискорення ремонтних робіт.

Важливою темою обговорення стала й транспортна логістика Києва під час знеструмлень. Доповідь стосувалась забезпечення столиці додатковим транспортом і створення чітких умов для його безперебійної роботи після ворожих влучань чи відключення світла.

Водночас, продовжив Зеленський, МЗС і міністр оборони України отримали персональні доручення для активізації комунікації з міжнародними партнерами. Держава наполягає на прискоренні постачання систем протиповітряної оборони.

Є конкретні країни, які можуть допомогти, і потрібне більш оперативне постачання в Україну. Важливо, щоб було подолане і затягування постачання перехоплювачів PAC-2 і PAC-3 від США– підкреслив президент.

Як вже повідомлялося, російські війська цілеспрямовано намагаються відрізати регіони від енергоджерел.

Зокрема, в Одеській області через руйнування магістральних мереж виникли значні проблеми з живленням споживачів.