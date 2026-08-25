О направлении движения вражеских целей сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.

Куда сейчас летят воздушные цели?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

22:55, 25 августа

"Попадание вражеского БПЛА в жилом районе Основянского района. Уточняем подробности"

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

22:52, 25 августа

Сумы: реактивный БПЛА в направлении города

21:57, 25 августа

УАБ в Запорожской области

21:52, 25 августа

  • Запорожье: БПЛА направляется к городу с юга,
  • Харьков: БПЛА в направлении города с севера
21:44, 25 августа

В Черниговской МВА сообщили, что в результате российской атаки на Чернигов сгорел один частный дом и еще пять были повреждены.

Известно о трех пострадавших, среди которых 10-летний ребенок. Их осматривают медики.

21:31, 25 августа

21:29, 25 августа

УАБы в Днепропетровскую область

21:24, 25 августа

Запорожье: реактивный БПЛА, приближающийся к городу с запада.