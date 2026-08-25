О направлении движения вражеских целей сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.
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"Попадание вражеского БПЛА в жилом районе Основянского района. Уточняем подробности" Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Сумы: реактивный БПЛА в направлении города УАБ в Запорожской области В Черниговской МВА сообщили, что в результате российской атаки на Чернигов сгорел один частный дом и еще пять были повреждены. Известно о трех пострадавших, среди которых 10-летний ребенок. Их осматривают медики. УАБы в Днепропетровскую область Запорожье: реактивный БПЛА, приближающийся к городу с запада.
"Попадание вражеского БПЛА в жилом районе Основянского района. Уточняем подробности"
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Сумы: реактивный БПЛА в направлении города
УАБ в Запорожской области
В Черниговской МВА сообщили, что в результате российской атаки на Чернигов сгорел один частный дом и еще пять были повреждены.
Известно о трех пострадавших, среди которых 10-летний ребенок. Их осматривают медики.
УАБы в Днепропетровскую область
Запорожье: реактивный БПЛА, приближающийся к городу с запада.