Про напрямок руху ворожих цілей пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Де зараз летять повітряні цілі?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

22:52, 25 серпня

Суми: реактивний БпЛА в напрямку міста

21:57, 25 серпня

КАБи на Запоріжжі

21:52, 25 серпня

  • Запоріжжя: БпЛА в напрямку міста з півдня,
  • Харків: БпЛА в напрямку міста з півночі
21:44, 25 серпня

У Чернігівській МВА повідомили, що внаслідок російської атаки на Чернігів згорів один приватний будинок та пошкоджено ще п'ять.

Відомо про трьох постраждалих, серед яких 10-річна дитина. Їх оглядають медики.

21:31, 25 серпня

КАБи на Херсонщину

21:29, 25 серпня

КАБи на Дніпропетровщину

21:24, 25 серпня

Запоріжжя: реактивний БпЛА в напрямку міста з заходу.