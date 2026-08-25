21:44, 25 серпня

У Чернігівській МВА повідомили, що внаслідок російської атаки на Чернігів згорів один приватний будинок та пошкоджено ще п'ять.

Відомо про трьох постраждалих, серед яких 10-річна дитина. Їх оглядають медики.