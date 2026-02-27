Россияне запустили по Украине около 200 БпЛА: на 14 локациях фиксируют последствия

Около 200 ударных целей этой ночью были направлены на украинские города. Силы ПВО обезвредили большинство из них, однако избежать попаданий полностью не удалось.

Как отработала противовоздушная оборона сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Смотрите также Российские оккупанты на рассвете попали в здание в центре Сум

Что известно об атаке России на Украину 27 февраля?

В ночь на 27 февраля российские войска снова нанесли удары по украинским городам. Противник выпустил 187 ударных дронов, среди них – "Шахеды", "Герберы" и "Италмасы". Пуски состоялись из Брянска, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарская, что в России и Гвардейского в Крыму.

Около 120 целей были "Шахедами".

Украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили или подавили 165 вражеских беспилотников, которые летели на север, юг и восток страны.

В то же время на 14 локациях было зафиксировано попадание или падение обломков 20 ударных БпЛА.

В ПС отметили, что воздушная атака на Украину продолжается до сих пор и предостерегли соблюдать необходимые правила безопасности.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Под утро 27 февраля, российские войска атаковали центр города Сумы. После прилета первого беспилотника, враг нанес повторный коварный удар, когда на месте происшествия уже работали спасатели. В результате атаки поврежден первый этаж здания отеля – из помещения эвакуировали 50 человек. К счастью, пострадавших нет.

Какие атаки для украинской ПВО являются самыми сложными?