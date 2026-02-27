Россияне запустили по Украине около 200 БпЛА: на 14 локациях фиксируют последствия
- Российские войска запустили 187 ударных дронов на Украину, в частности "Шахеды", "Герберы" и "Италмасы".
- Силы обороны Украины сбили или подавили 165 дронов, но на 14 локациях зафиксировано попадание или падение обломков.
Около 200 ударных целей этой ночью были направлены на украинские города. Силы ПВО обезвредили большинство из них, однако избежать попаданий полностью не удалось.
Как отработала противовоздушная оборона сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Что известно об атаке России на Украину 27 февраля?
В ночь на 27 февраля российские войска снова нанесли удары по украинским городам. Противник выпустил 187 ударных дронов, среди них – "Шахеды", "Герберы" и "Италмасы". Пуски состоялись из Брянска, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарская, что в России и Гвардейского в Крыму.
Около 120 целей были "Шахедами".
Украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили или подавили 165 вражеских беспилотников, которые летели на север, юг и восток страны.
В то же время на 14 локациях было зафиксировано попадание или падение обломков 20 ударных БпЛА.
В ПС отметили, что воздушная атака на Украину продолжается до сих пор и предостерегли соблюдать необходимые правила безопасности.
Под утро 27 февраля, российские войска атаковали центр города Сумы. После прилета первого беспилотника, враг нанес повторный коварный удар, когда на месте происшествия уже работали спасатели. В результате атаки поврежден первый этаж здания отеля – из помещения эвакуировали 50 человек. К счастью, пострадавших нет.
Какие атаки для украинской ПВО являются самыми сложными?
Глава управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что массированные атаки различных типов БпЛА являются главной проблемой для украинской ПВО, поскольку вражеские цели истощают систему.
В то же время он отметил, что сейчас эффективно показывают себя в бою с российскими воздушными целями украинские дроны-перехватчики. По словам Игната, каждый третий вражеский дрон уничтожает перехватчик.
Также Игнат отметил, что украинские силы продолжают активно использовать весь спектр средств противовоздушной обороны – пилотируемую авиацию, зенитные управляемые ракеты, системы малой ПВО ат мобильные огневые группы.