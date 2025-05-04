Россияне ударили по Днепропетровской области и ранили полицейских
- 4 мая Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками.
- В результате обстрела повреждены три предприятия и несколько жилых домов, а также пострадали полицейские в Новопавловской общине.
Ночью 4 мая Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. В результате вражеского удара пострадали сотрудники полиции.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
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Что известно об атаке россиян на Днепропетровскую область
Сергей Лысак сообщил, что ночью россияне обстреляли Никопольщину из РСЗО "Град". Оккупанты выпустили 40 снарядов – возник пожар, который потушили.
Он подчеркнул, что в результате удара повреждены три предприятия, два многоквартирных дома и столько же частных.
По Новопавловской громаде на Синельниковщине противник вечером применил БпЛА. Пострадали двое полицейских,
– отметил глава ОГА.
Последствия вражеского удара / Фото Днепропетровской ОГА
Армия России ударила по Марганецкой и Покровской общинах. Враг целился FPV-дронами и открывал огонь из артиллерии. Также в результате атаки в Днепровском районе изуродовано сельскохозяйственное предприятие, на территории было возгорание.
Ночью 4 мая Россия запустила по Украине 165 дронов. Враг использовал БпЛА и беспилотники-имитаторы других типов, часть из них была локально потеряна.
Силы ПВО сбили 69 ударных дронов типа "Шахед" и 80 беспилотников других типов.